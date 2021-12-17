Московский «Спартак» официально объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера футбольной команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23. Соглашение предусматривает возможность его продления. На посту главного тренера Ваноли сменил португальца Руя Виторию, который получил должность в мае. Контракт с ним был подписан на два года, однако около месяца назад стали появляться сообщения о том, что клуб ищет замену.

За плечами у Ваноли богатое игровое прошлое. Он выступал на позициях левого защитника и полузащитника за различные итальянские клубы и за шотландский «Рейнджерс». С 2010 по 2017 год Ваноли работал в сборных Италии. Одно время он стоял у руля юношеской национальной команды, а затем был ассистентом в главной сборной. В 2017 году Паоло Ваноли вошел в штаб Антонио Конте и вместе с ним работал в «Челси», а следом в «Интере».

Вместе с Ваноли в «Спартак» пришли Марко Донадель, который займет пост ассистента, тренер вратарей Марко Дзуккер, Джанпьеро Ашенци, который возьмет на себя вопросы физической подготовки, и аналитик Андреа Бьянки. Первая пресс-конференция Ваноли для российских журналистов состоится сегодня в 15.00 по московскому времени.