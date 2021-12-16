Витория обратился к болельщикам после увольнения из «Спартака»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Руй Витория обратился к болельщикам команды после увольнения.

«Сегодня завершился мой путь в «Спартаке». Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала», — написал он в своем Instagram.

Португалец отметил, что всегда боролся до конца, а также признался, что считает этот момент лучшим для ухода из клуба.

Витория возглавлял московский «Спартак» с мая 2021 года. Он вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы, а также на первое место на групповом этапе. Тем не менее сейчас клуб занимает лишь девятое место после осенней части чемпионата России.

Ранее сообщалось, что юристы команды проводят переговоры с Виторией об условиях расторжения контракта.