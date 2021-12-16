Ваноли стал главным тренером «Спартака»

Итальянец Паоло Ваноли подписал контракт с московским «Спартаком» и будет новым главным тренером футбольного клуба. Об этом сообщил его агент Андреа Д'Амико.

«Паоло подписал контракт со "Спартаком", презентация и пресс-конференция состоятся завтра», - сказал он РИА Новости.

На посту главного тренера Ваноли сменит португальца Руя Виторию, который получил должность в мае. Контракт с ним был подписан на два года, однако около месяца назад стали появляться сообщения о том, что клуб ищет замену.

Для 49-летнего Ваноли «Спартак» станет первым клубом, в котором он будет главным тренером. До этого специалист работал с юношескими сборными Италии, первой сборной страны, в лондонском клубе «Челси» и миланском «Интере».