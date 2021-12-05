Врач дал советы по уходу за кожей зимой

В зимний период следует тщательно следить за здоровьем кожи, периодически увлажнять помещение, а также использовать питающие кожные покровы средства по уходу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал дерматолог Дмитрий Злобин.

«Пейте воду и регулярно увлажняйте кожу. Рекомендуется использовать увлажняющий крем после гигиенических процедур, а на ночь, сразу после душа или ванны, наносить на тело жирные кремы с церамидами – это поможет сохранить влагу. Старайтесь также пить достаточно воды и избегать алкоголя и курения», - сказал специалист.

Также, по словам медика, для того, чтобы избежать сухости кожи, рекомендуется находиться как можно дальше от отопительных приборов, использовать специальные увлажнители или расположить рядом с батареей ведро с водой.

«Продолжительное мытье под горячей водой может полностью смыть кожное сало, которое защищает кожу от высыхания. После душа не растирайте, а промакивайте тело полотенцем. Также можно снизить частоту бритья кожи лица и тела, так как эта процедура убирает верхний слой кожного покрова», - объяснил врач.

Ранее врач-дерматолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, почему нельзя долго лежать в ванне зимой. Она отметила, что В межсезонье кожа сушится из-за перепада температур и домашнего отопления, поэтому за ней нужен особый уход.