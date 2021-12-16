Голикова заявила, что «омикрон» может привести к сокращению сроков ревакцинации

В России может сократиться срок ревакцинации от коронавируса. Этого не исключила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, это может быть связано с распространением омикрон-штамма.

Точнее власти скажут, когда ученые получат дополнительную информацию о новой мутации. Но, как отметила Голикова, в других странах уже рекомендуют делать вторую прививку, не дожидаясь полугода.

«Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги», - отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, в настоящее время нет научных доказательств, касающихся необходимого для защиты от коронавируса уровня антител. Изменчивость вируса вынуждает вносить необходимые коррективы.

Также вице-премьер заявила, что количество официально подтвержденных случаев инфицирования омикрон-штаммом в России выросло с 16 до 25. По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, все переболевшие и вакцинированные от COVID-19 должны ревакцинироваться не позднее чем через шесть месяцев, чтобы остановить распространение штамма «омикрон».