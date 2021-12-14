Самолет со специалистами Минздрава РФ прибыл в ЮАР

Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР на самолете для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Самолет с группой специалистов Минздрава России, направленных в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина, прибыл в Йоханнесбург», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что самолет ведомства России вылетел в ЮАР с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с коронавирусом.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин и глава ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в Южно-Африканскую Республику в ближайшее время группы вирусологов и медоборудования для борьбы с COVID-19.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров с коллегой Наледи Пандор, возглавляющей МИД ЮАР, в ходе телефонного разговора обсудили оказание РФ помощи республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе беседы были рассмотрены «конкретные параметры организации прибытия в ЮАР самолета с российскими специалистами и медицинской лабораторией», подчеркнули в МИД России.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса выявлен в 63 странах мира.