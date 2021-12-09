МВД опубликовало видео похищения из банка более 20 миллионов рублей в Ачинске

В городе Ачинске Красноярского края была совершена кража крупной суммы средств, принадлежащих финансовой организации, в размере 20 миллионов рублей. МВД по краю опубликовало запись с камер видеонаблюдения из офиса банковской организации, откуда были похищены денежные средства.



Отмечается, что полицейские установили, что к совершению преступления причастна кассир кредитно-кассового офиса 1991 года рождения.

В настоящее время подозреваемая находится в розыске. Согласно сообщению матери возможной преступницы, в настоящий момент женщина пропала.

Ранее стало известно, что подруга подозреваемой в хищении денег из банка кассирши усомнилась в ее вине. По словам женщины, у них имелись долги, но верить в то, что кассирша могла украсть деньги и скрыться, она отказывается.