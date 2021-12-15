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Подозреваемая в хищении почти 23 миллионов рублей кассир рассказала, куда дела деньги

Ян Брацкий
10:37 15.12.2021
По заверению мужа, подозреваемая находилась в подавленном состоянии и имеет проблемы с психикой.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Подозреваемая в хищении почти 23 миллионов рублей из банка кассир рассказала, что отнесла деньги вымогателям. На допросе женщина заявила, что ей угрожали, сообщает НТВ. Сейчас оперативники проверяют достоверность ее показаний. Пока подозреваемая содержится в изоляторе.

Пропажа 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро обнаружилась на прошлой неделе в одном из кредитно-кассовых офисов. Вместе с деньгами исчезла кассир, на которую пало подозрение.  

Правоохранители приступили к поискам и завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Позже девушка сама явилась в полицию. Ранее сообщалось, что незадолго до инцидента кассир находилась в подавленном состоянии, а по утверждению супруга, она имеет проблемы с психикой.

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