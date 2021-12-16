Зеленский выступил за подключение США к «нормандскому формату»

Украине необходимо возобновить конструктивную работу в «нормандском формате» и выполнять Минские соглашения. Об этом по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе заявили канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон.

Они также договорились делать все возможное для стабилизации ситуации в Донбассе. Но вот украинский президент, похоже, остался не доволен встречей. Он выступил за то, чтобы одну из главных ролей в «нормандском формате» играли США. По словам Зеленского, в действующем переговорном процессе Киев абсолютно ничего не решает, и он вынужден искать новые варианты.

«Меня радует, что власти США сегодня хотят играть ту или иную роль в урегулировании ситуации в Донбассе. Я хотел бы, чтобы эта роль стала главной, а не была эпизодической в этом мирном урегулировании. Если возникнут сложности в расширении "нормандского формата", мы готовы пойти параллельным треком, чтобы США приняли активное участие в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-то с Украиной без Украины», - приводит слова Зеленского Офис президента Украины.

Зеленский также заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но при этом заинтересована в мощной санкционной политике в отношении Москвы.