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Зеленский выступил за подключение США к «нормандскому формату»

Ян Брацкий
07:31 16.12.2021
Ранее украинский лидер завил о готовности к переговорам в любых форматах и призвал не решать вопрос Украины без ее участия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Украине необходимо возобновить конструктивную работу в «нормандском формате» и выполнять Минские соглашения. Об этом по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе заявили канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон.

Они также договорились делать все возможное для стабилизации ситуации в Донбассе. Но вот украинский президент, похоже, остался не доволен встречей. Он выступил за то, чтобы одну из главных ролей в «нормандском формате» играли США. По словам Зеленского, в действующем переговорном процессе Киев абсолютно ничего не решает, и он вынужден искать новые варианты.

«Меня радует, что власти США сегодня хотят играть ту или иную роль в урегулировании ситуации в Донбассе. Я хотел бы, чтобы эта роль стала главной, а не была эпизодической в этом мирном урегулировании. Если возникнут сложности в расширении "нормандского формата", мы готовы пойти параллельным треком, чтобы США приняли активное участие в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-то с Украиной без Украины», - приводит слова Зеленского Офис президента Украины.

Зеленский также заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но при этом заинтересована в мощной санкционной политике в отношении Москвы.

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