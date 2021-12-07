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Лидеры ЕС и США выступили за возобновление переговоров в «нормандском формате»

Анна Касаткина
02:45 07.12.2021
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с главами государств и правительств формата «НАТО Квинт».
Лидеры ЕС и США выступили за возобновление переговоров в «нормандском формате»
© Фото: Alexei Nikolsky Kremlin Pool Globallookpress
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Лидеры Великобритании, Германии, Италии, США и Франции выступают за возобновление переговоров в «нормандском формате» после обсуждения отношений между РФ и Украиной. Об этом в ночь на вторник, 7 декабря, сообщил Елисейский дворец.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с главами государств и правительств формата «НАТО Квинт».

Как отмечается в сообщении, на встрече обсуждалась возникшая в отношениях России и Украины напряженность, представители государств «выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе».

«Все они вновь заявили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии», - гласит коммюнике.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские власти необходимо заставить соблюдать минские договоренности. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что для этого и был создан «нормандский формат», однако, по его словам, «Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами».

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