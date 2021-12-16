Попытка найти «русский след»: какую информацию об убийстве Кеннеди рассекретили США

Анонимный информатор и советский след в деле об убийстве Кеннеди - в США рассекретили новый пакет документов об одном из самых громких преступлений минувшего столетия. Часть докладов и отчетов свидетельствуют: американские спецслужбы действительно всерьез рассматривали СССР в качестве заказчика стрельбы, приводится даже информация, когда и где мог быть завербован киллер.

Спецслужбы десятилетиями рыли на Ли Харви Освальда, единственного официального подозреваемого в убийстве американского президента. Как только его схватили и установили личность, тут же выяснилось, Освальд почти три года прожил в СССР, куда приехал из-за своих убеждений. Но ни в 1963 году, ни позже, когда были оглашены результаты расследования, американские власти так и не предъявили советскому руководству обвинений в организации этого убийства.

«Всегда было подозрение в том, что, возможно, Освальд сотрудничал с КГБ, но мы знаем, что КГБ ему не доверяло. Я больше всего обеспокоен тем, что некоторые люди в американском правительстве собираются использовать эти новые документы для создания ложной картины о том, что Советский Союз стоял за убийством Джона Кеннеди. Вот это сейчас главная опасность. Спустя 60 лет они могут это использовать, чтобы создать больше проблем с Россией, чтобы создать больше ложных обвинений против России», - считает американский журналист Джон Вароли.

Львиная доля документов - пересказ разговоров людей, которые не имеют отношения ни к убийству Кеннеди, ни к личности Освальда. Но есть и данные о ходе расследования. Оказывается, кубинские дипломаты помогли опознать в Освальде просителя визы, который намеревался транзитом через остров свободы отправиться в Москву.

Был ли на самом деле Освальд советским агентом? Экс-директор ЦРУ Роберт Джеймс Вулки в феврале этого года выпустил книгу, в которой назвал заказчиком убийства лично Хрущева. Некоторые американские исследователи уверяют, Освальда завербовали еще до первого приезда в СССР, когда он был морским пехотинцем на военной базе в Японии. Якобы именно он передал СССР данные, позволившие сбить самолет U-2 Гэри Пауэрса. Позже, уже живя и работая в Минске, Освальд по вечерам изучал русский язык, его преподавателем был молодой инженер, будущий председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

«Главная задача была, чтобы он, пока не обзавелся друзьями, как можно меньше имел свободного времени. После работы мы с ним занимались, он довольно прилично знал русский», - рассказал Шушкевич.

Публикацию нового досье по убийству Кеннеди ждали. Обычный срок секретной давности документов уже истек во время президентства Дональда Трампа. Какая-то часть файлов была явлена миру, но гриф на оставшиеся продлили, пообещав ежегодно обнародовать новые части этого запутанного дела. Возможно, это связано с опасениями, что новые данные могут навредить репутации действующих лиц и их наследников.

В следующий раз любители докопаться до истины и найти руку Кремля в убийстве Кеннеди получат пищу для размышления ровно через год. В декабре 2022 года обещают 14 тысяч новых документов. Возможно, к тому времени исследователи и успеют переварить все то, что национальный архив США выложил на сей раз.