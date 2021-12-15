Опубликованы материалы о расследовании ЦРУ версии «причастности» СССР к убийству Кеннеди

Некий «польский водитель советского посольства» в Австралии спустя два дня после убийства американского лидера Джона Кеннеди докладывал в диппредставительство США, что советское правительство якобы причастно к преступлению. Об этом сказано в материалах, которые были обнародованы национальным архивом США.

«Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство Кеннеди», - говорится в отчете ЦРУ.

В обнародованном документе источник представлен как «польский водитель советского посольства в городе». В документе говорится, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, который был зафиксирован 15 октября 1962 года.

Ранее сообщалось, что почти полторы тысячи ранее закрытых документов по делу об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди были опубликованы в Соединенных Штатах. Материалы появились на сайте национальных архивов США.

В 1992 году Конгресс США объявил о том, что все касающиеся убийства президента сведения должны быть постепенно раскрыты, если это не нанесет ущерба обороне, разведке, правоохранительным органам и внешней политике. С того времени национальные архивы обнародовали 90% своей коллекции записей - свыше 250 тысяч документов.