СМИ усомнились в новизне рассекреченных «откровений» ЦРУ об убийстве Кеннеди

Опубликованные накануне документы, связанные с расследованием убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, вряд ли содержат принципиально новые факты, которые могли бы пролить свет на трагические события в Далласе 22 ноября 1963 года. К такому выводу пришли эксперты агентства Associated Press.

Как отмечает издание, публикации новой порции откровений больше всех ждали историки, а также сторонники теории заговора, скептически относящиеся к официальной версии, что убийство президента США было «совершено неуравновешенным молодым человеком с заказанной по почте винтовкой» в руках.

Очередную партию рассекреченных документов Национальное управление архивов и документации США опубликовало на своем официальном сайте в минувшую среду. Речь идет о полутора тысячах файлов и отчетов. В большинстве из них фигурирует считающийся убийцей Кеннеди Ли Харви Освальд.