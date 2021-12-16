Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ усомнились в новизне рассекреченных «откровений» ЦРУ об убийстве Кеннеди

Ян Брацкий
09:09 16.12.2021
Глава Белого дома Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время рабочей поездки в Даллас.
СМИ усомнились в новизне рассекреченных «откровений» ЦРУ об убийстве Кеннеди
© Фото: Schulman-Sachs, dpa, globallookpress
Читайте нас на:

Опубликованные накануне документы, связанные с расследованием убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, вряд ли содержат принципиально новые факты, которые могли бы пролить свет на трагические события в Далласе 22 ноября 1963 года. К такому выводу пришли эксперты агентства Associated Press.

Как отмечает издание, публикации новой порции откровений больше всех ждали историки, а также сторонники теории заговора, скептически относящиеся к официальной версии, что убийство президента США было «совершено неуравновешенным молодым человеком с заказанной по почте винтовкой» в руках.

Очередную партию рассекреченных документов Национальное управление архивов и документации США опубликовало на своем официальном сайте в минувшую среду. Речь идет о полутора тысячах файлов и отчетов. В большинстве из них фигурирует считающийся убийцей Кеннеди Ли Харви Освальд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.