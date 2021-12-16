Доктор Комаровский назвал опасное для сердечников лекарство

Сердечные капли не стоит принимать во время сильного стресса или при боли в сердце. Такого мнения придерживается врач и телеведуший Евгений Комаровский. По словам специалиста, человек, страдающий от боли в сердце, должен обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Уже под наблюдением специалиста после обследования будет поставлен диагноз и назначено адекватное лечение и рекомендации относительно образа жизни, физических нагрузок и рациона.

«Не занимайтесь глупостями. Не лечитесь сердечными капельками. Получите диагноз и нормальную схему лечения», - заявил врач в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на канале «Украина».

Доктор добавил, что в состав сердечных лекарств включены сильные успокаивающие компоненты, которые обладают способностью на время притуплять боль, однако никак не защищают от более серьезных патологий - инсультов и инфарктов.

Комаровский обратил внимание, что многие страны мира отказались от использования сердечных капель.