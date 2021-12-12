Кардиолог назвал главный способ распознать инфаркт

Андрей Сыров, врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра №6 Департамента здравоохранения Москвы рассказал о признаках инфаркта.

Так, он сообщил, что первым поводом для вызова скорой помощи становятся сильные боли, при этом ощущается нехватка воздуха, учащение пульса.

«Сердечные боли очень кратковременные. Если впервые в жизни возникли сильные боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, особенно если они сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, обычно повышением и учащением пульса — это повод для вызова скорой помощи и снятия кардиограммы», — рассказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист сообщил, что неприятные ощущения в области сердца также могут означать, что имеются проблемы в пищеварительной системе.

«Место болей может быть очень похоже. Так можно и перепутать. Мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки, они носят кратковременный характер, очень часто связаны ещё с нехваткой воздуха», — добавил Сыров.

Он сказал, что физические нагрузки, сопровождающиеся болевыми ощущениями свидетельствуют о нарушениях в работе сердца.

Ранее кардиолог Асият Хачирова рассказала, какие изменения в работе сердца может вызвать коронавирусная инфекция и что необходимо делать, чтобы этого избежать.