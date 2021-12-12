Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кардиолог назвал главный способ распознать инфаркт

Марина Крижановская
22:33 12.12.2021
Врач-кардиолог сказал, что иногда можно перепутать место болей.
Кардиолог назвал главный способ распознать инфаркт
© Фото: Ulrich Niehoff httpimagebroker.com#search Globallookpress
Читайте нас на:

Андрей Сыров, врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра №6 Департамента здравоохранения Москвы рассказал о признаках инфаркта.

Так, он сообщил, что первым поводом для вызова скорой помощи становятся сильные боли, при этом ощущается нехватка воздуха, учащение пульса.

«Сердечные боли очень кратковременные. Если впервые в жизни возникли сильные боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, особенно если они сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, обычно повышением и учащением пульса — это повод для вызова скорой помощи и снятия кардиограммы», — рассказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист сообщил, что неприятные ощущения в области сердца также могут означать, что имеются проблемы в пищеварительной системе.

«Место болей может быть очень похоже. Так можно и перепутать. Мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки, они носят кратковременный характер, очень часто связаны ещё с нехваткой воздуха», — добавил Сыров.

Он сказал, что физические нагрузки, сопровождающиеся болевыми ощущениями свидетельствуют о нарушениях в работе сердца.

Ранее кардиолог Асият Хачирова рассказала, какие изменения в работе сердца может вызвать коронавирусная инфекция и что необходимо делать, чтобы этого избежать.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:11 В стране и мире
В ВОЗ сообщили о распространении «омикрона» в 63 странах мира
20:53 В стране и мире
Видео
Магистраль, связавшая поколения: как новое строительство БАМа меняет Сибирь и Дальний Восток
17:05 В стране и мире
В Совбезе назвали антироссийским саммит США «За демократию»
18:28 В стране и мире
Синоптик предсказала потепление на следующей неделе в Москве
16:50 В стране и мире
«Омикрон» может оказаться самым разрушительным для Британии штаммом
Популярное
Кардиолог назвал главный способ распознать инфаркт
Песков заявил об угрозах США финансово изолировать РФ в случае вторжения на Украину
Мощный торнадо в Кентукки мог унести жизни около 100 человек
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.