Главный психиатр Минздрава объяснил, как постковидный синдром влияет на мозг

Главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе рассказал, что коронавирус воздействует на центральную нервную систему человека. Это выражается в некоторых проявлениях постковидного синдрома.

Врач объяснил, что в самом начале пациент не понимает, что плохого принес ему COVID-19. Дело в том, что первое время после выздоровления никаких жалоб нет. Однако, как отметил врач, человек «неправильно оценивает свои функции».

У некоторых спортсменов, которые переболели инфекцией, появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий. Кроме того, у переболевших наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность.

«Есть и другие нарушения, по которым COVID каким-то образом воздействует на мозг. В какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет», - цитирует специалиста РБК.

Кроме того, в ходе ряда исследований выяснилось, что во время течения коронавируса происходит нарушение гематоэнцефалического барьера.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие неприятные последствия COVID-19 могут проявиться спустя недели после выздоровления. Он отметил, что дети, как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее.

По словам Кекелидзе, более чем у половины пациентов появляются различные варианты сыпи. Развиваются явления конъюнктивита, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ (хейлит).