Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса

У переболевших COVID-19 людей могут развиваться панические атаки и «ковидный туман». Об этом рассказал главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева (известная как больница имени Кащенко) Георгий Костюк.

При этом специалист отметил, что и на фоне инфекционного процесса могут возникать серьезные психические расстройства, тогда как на этапе выздоровления многие сталкиваются с «мягким когнитивным снижением». Как пояснил доктор в интервью РБК, речь идет о состоянии, при котором сложно сосредоточиться.

«Невозможно сосредоточиться, не дается умственная работа, невозможно собраться с мыслями, привычные автоматизированные действия деавтоматизируются. То, что наши пациенты называют "ковидным туманом"», – указал Костюк.

В числе осложнений после перенесенного коронавируса также встречаются приступы учащенного сердцебиения, что может запустить панические атаки.

«Число людей с паническими атаками, или иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось», - добавил доктор.

Он подчеркнул, что перечисленные расстройства являются обратимыми и быстро лечатся, если люди обращаются медицинской помощью.