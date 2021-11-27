Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса
У переболевших COVID-19 людей могут развиваться панические атаки и «ковидный туман». Об этом рассказал главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева (известная как больница имени Кащенко) Георгий Костюк.
При этом специалист отметил, что и на фоне инфекционного процесса могут возникать серьезные психические расстройства, тогда как на этапе выздоровления многие сталкиваются с «мягким когнитивным снижением». Как пояснил доктор в интервью РБК, речь идет о состоянии, при котором сложно сосредоточиться.
«Невозможно сосредоточиться, не дается умственная работа, невозможно собраться с мыслями, привычные автоматизированные действия деавтоматизируются. То, что наши пациенты называют "ковидным туманом"», – указал Костюк.
В числе осложнений после перенесенного коронавируса также встречаются приступы учащенного сердцебиения, что может запустить панические атаки.
«Число людей с паническими атаками, или иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось», - добавил доктор.
Он подчеркнул, что перечисленные расстройства являются обратимыми и быстро лечатся, если люди обращаются медицинской помощью.