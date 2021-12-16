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Мясников назвал срок ревакцинации для победы над омикрон-штаммом

Роман Захаров
08:42 16.12.2021
В настоящий момент случаи заражения новым штаммом COVID-19 выявлены в более 70 странах мира.
Мясников назвал срок ревакцинации для победы над омикрон-штаммом
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Все переболевшие и вакцинированные от COVID-19 должны ревакцинироваться не позднее чем через шесть месяцев, чтобы остановить распространение штамма «омикрон». Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже чем через шесть месяцев», - написал специалист в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что в Европе и США вводят ревакцинацию через три месяца, подчеркнув при этом, что иначе «омикрон» не остановить.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что человек может заразиться сразу двумя штаммами коронавируса: «омикроном» и «дельтой».

Штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения назвала мутировавший вариант вируса «омикрон». Сейчас его обнаружили уже в 77 странах мира, в том числе в России.

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