Россиянам рассказали о сроках снижения уровня антител после коронавируса

Через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции у большинства людей снижается концентрация антител класса IgG к спайковому (S) белку. Явление наблюдается независимо от тяжести болезни. Об этом рассказал директор лабораторной службы Дмитрий Денисов. Специалист опирается на данные результатов исследования «Отклик», проведенного Военно-медицинской академией имени Кирова (ВМА) и лабораторной службой.

Денисов уточнил, что через 45 суток после инфицирования у людей, лечившихся амбулаторно, все еще сохранялся иммунный ответ, максимальная концентрация антител оставалась до 60 суток. Затем следовало снижение, которое занимало порядка 180 суток, пишет «Интерфакс».

Начальник ВМА, генерал-майор Евгений Крюков сообщил, что аналогичная картина характерна и для перенесших коронавирус в легкой форме и без госпитализации россиян в Вооруженных силах.

Крюков добавил, что при средней и тяжелой тяжести заболевания концентрация антител сохранялась на более высоком уровне в течение 90 дней, однако к шести месяцам разница нивелировалась.