Вирусолог объяснил, как убедиться в полном выздоровлении от COVID-19

По отрицательному результату ПЦР-теста невозможно с точностью определить, что заразившийся коронавирусной инфекцией пациент полностью здоров. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Специалист отметил, что тестировать пробу из носоглотки, чтобы удостовериться в уходе вируса, стоит дважды с интервалом, к примеру, в три дня. Кроме того, дополнительной гарантией освобождения от болезни послужит сдача ПЦР-анализа крови.

Кроме того, как объяснил медик, можно проверить состояние антител к коронавирусу в организме. Лучшим результатом такой проверки станет высокий уровень антител класса IgG и отсутствие антител класса IgM.

«Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад», - цитирует Нетесова радио Sputnik.

В случае же, если уровень IgM остается большим, вирус все еще может циркулировать в организме. Как уточнил вирусолог, ПЦР-тест из носоглотки такое состояние легко может не показать, так как коронавирус достаточно быстро уходит из носоглотки в кровь, легкие и т.д.

Медик добавил, что в любой ситуации важно помнить о существовании риска повторного заражения COVID-19. Существенно снизить вероятность заболевания и не дать развиться тяжелому течению инфекции поможет, по его словам, вакцинация от коронавируса.