В стране и мире В Москве простились с режиссером Соловьевым Анна Касаткина Народный артист скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьевым. Народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище. Отпевание прошло в церкви Святого апостола Иоанна Богослова на Бронной. Почтить память Соловьева пришли его близкие и друзья, коллеги, ученики. Режиссер скончался в понедельник, 13 декабря, в возрасте 77 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Зрителям хорошо знакомы кинокартины Соловьева «Асса», «Нежный возраст», «О любви», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и «Дом под звездным небом». Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, чем Соловьев отличался от других режиссеров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика