Мишустин рассказал, чем Соловьев отличался от других режиссеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера и сценариста, народного артиста России Сергея Соловьева. Он отметил, что деятеля искусства отличали непохожесть и любовь к экспериментам с самых первых работ.

«Сергей Александрович был совершенно особенным режиссером и сценаристом, таланту которого подвластны самые разные жанры - драмы, комедии, авантюрное кино. Его уникальность, непохожесть, любовь к экспериментам проявились с самых первых работ», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин добавил, что после Соловьева остались замечательные фильмы, ученики и память о нем как о неординарном человеке. Каждый фильм режиссера, отметил Мишустин, стал яркой страницей его жизни, заставляющей зрителей чувствовать, думать и сопереживать.

Соловьев умер в понедельник, 13 декабря, в Москве. Предположительно, причиной смерти назван сердечный приступ. Ему было 77 лет. Среди работ кинематографиста: «Асса», «Нежный возраст», «О любви», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и «Дом под звездным небом». Память Соловьева могут увековечить в столице, ранее не исключили в Мосгордуме.