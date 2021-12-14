Названа причина смерти режиссера Соловьева

Причиной смерти известного советского и российского режиссера, сценариста и продюсера Сергея Соловьева стали проблемы с сердцем. Об этом рассказали в пресс-службе Российского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК), где Соловьев был руководителем режиссерской и актерской мастерской.

«Были проблемы с сердцем», - коротко ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос корреспондента агентства городских новостей «Москва».

Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. Зрителям хорошо знакомы его картины: «Асса», «Нежный возраст», «О любви», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и «Дом под звездным небом».