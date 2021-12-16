Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой

Эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина рассказала, что селедку под шубой не рекомендуется употреблять людям, страдающим от проблем с печенью, почками и ЖКТ.

По словам диетолога, данное блюдо содержит большое количество клетчатки и сложных ингредиентов. В майонезе содержатся уксус и горчица, которые вредят людям с нарушениями в работе ЖКТ.

Кроме того, большое количество соли у лиц с повышенным артериальным давлением может привести к гипертоническому кризу, рассказала врач. Селедку под шубой лучше не есть россиянам, которые страдают от сердечно-сосудистых болезней и избыточной массы тела, передает «Вечерняя Москва».

Диетолог также посоветовала не оставлять салаты на следующий день. В соответствующей среде размножаются бактерии.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что из традиционного оливье легко можно сделать низкокалорийный. Для этого в первую очередь нужно заменить маринованные огурцы каперсами.

По словам врача, заправлять оливье лучше всего домашним майонезом. Приготовить его просто, как отметила Белоусова: нужно хорошо взбить желтки, добавить одно яйцо, горчицу и немного растительного масла. По словам диетолога, храниться такой соус будет около недели.