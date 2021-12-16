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Суд отменил приговор в отношении Эдварда Била

Роман Захаров
13:50 16.12.2021
Дело о ДТП с участием блогера направлено на новое рассмотрение.
Суд отменил приговор в отношении Эдварда Била
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу об аварии в Москве, в результате которой пострадала женщина. Об этом рассказал адвокат пранкера Сергей Жорин.

«Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен», - написал юрист в своем Telegram-канале.

По словам защитника, данное дело направлено на новое рассмотрение.

«Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе», - уточнил он.

В заключение Жорин сообщил, что блогеру вновь была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Резонансное ДТП произошло в Москве 1 апреля. Эдвард Бил, управлявший автомобилем Audi, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. Находившаяся за рулем сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова получила травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Пострадавшая вышла из комы спустя шесть дней. Сейчас она передвигается в инвалидной коляске.

В середине июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права управлять автомобилями в течение трех лет.

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