Суд признал законным приговор Эдварду Билу по делу о ДТП

Московский городской суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о массовом ДТП в центре столицы. Ранее молодой человек получил два года ограничения свободы.

«Приговор Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года в отношении Эдуарда Юрьевича оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - объявили в суде.

Напомним, что резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло в Москве 1 апреля. Блогер, управлявший автомобилем марки Audi, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. Находившаяся за рулем сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова получила травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Пострадавшая вышла из комы спустя шесть дней.

В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».