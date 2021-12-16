Арест подозреваемой в многомиллионном хищении кассирши из Ачинска попал на видео

Опубликовано видео ареста кассира, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей одного из банков в Красноярском крае.

«Сегодня в Ачинском городском суде состоялось заседание, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения в отношении местной жительницы, подозреваемой в присвоении крупной суммы денежных средств, принадлежавших банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 24 дня», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пропажа 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро обнаружилась на прошлой неделе в одном из кредитно-кассовых офисов Красноярского края. При этом вместе с деньгами исчезла и кассир, на которую сразу пало подозрение.

Позже стало известно, что подозреваемая в совершении этого преступления добровольно явилась в отдел полиции. Женщина заявила, что стала жертвой вымогателей, которые ей угрожали. Оперативники сейчас проверяют достоверность ее показаний.