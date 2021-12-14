Опубликованы кадры явки в полицию подозреваемой в хищении 20 миллионов рублей красноярской кассирши

МВД РФ опубликовало кадры явки в полицию подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей кассирши из города Ачинска Красноярского края. На кадрах видно, как сотрудница правоохранительных органов проводит беседу с женщиной, разъясняя ей ее права. При этом подозреваемая скрывает свое лицо от камеры видеофиксации.

«Женщина находится в отделе полиции МО МВД России "Ачинский", с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пропажа 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро обнаружилась на прошлой неделе в одном из кредитно-кассовых офисов Красноярского края. При этом вместе с деньгами исчезла и кассир, на которую сразу пало подозрение.

В тот же день мать кассирши сообщила о пропаже своей дочери. Правоохранительные органы приступили к поискам и завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

«Один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», - рассказала Волк.

Сегодня, 14 декабря, стало известно, что подозреваемая в совершении этого преступления добровольно явилась в отдел полиции.