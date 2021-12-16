Автошколы отреагировали на предложение сократить часы на обучение вождению

Статистика сдачи экзаменов на получение водительских прав в ГИБДД показывает, что сокращение числа практических часов при обучении вождению абсолютно неприемлемо. Такого мнения придерживается глава Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, которая в беседе со «Звездой» прокомментировала новую методику обучения водителей, которую предложил экспертный центр «Движение без опасности».

«Предложение о том, чтобы вообще в каком-либо виде сокращать часы обучения вождению, абсолютно неприемлемо, потому что статистика сдачи экзамена в ГИБДД показывает, что как раз самое большое количество несдавших - это на этапе экзамена по вождению», - пояснила специалист.

Она подчеркнула, что теоретический экзамен с первого раза сдают порядка 60-70% начинающих водителей, тогда как на вождение - менее 50%.

Ранее РБК стало известно о новой методике обучения начинающих водителей в России. В частности, авторы инициативы предложили сократить количество часов практики до 14 на обучение управлению авто с механической трансмиссией. Также обучающимся нужно будет освоить восемь упражнений. В частности, въезд в ворота передним и задним ходом, «ключики», парковка под углом 90 градусов, параллельная парковка.

Кроме того, авторы инициативы задумались о включении в учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя» тему «Культура вождения и этика водителей». Будущим автомобилистам также необходимо изучать устройство систем управления автомобилем, влияющих на безопасность движения, считают авторы предложения.