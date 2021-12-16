Российских водителей предложили обучать по новой методике

Экспертный центр «Движение без опасности» предложил обучать водителей по новой методике в автошколах. Первый вариант программы для обучения кандидатов в водители категории «B» ранее был опубликован. Документ будут обсуждать в Минпросвещении вместе с руководителями самих автошкол.

Авторы инициативы, в частности, предложили сократить количество часов практики до 14 на обучение управлению авто с механической трансмиссией и до 12 часов для автоматической. При этом количество часов в условиях дорожного движения оставят прежним, 32 часа.

Будущим водителям будет предложено освоить восемь упражнений. В частности, въезд в ворота передним и задним ходом, «ключики», парковка под углом 90 градусов, параллельная парковка, передает Autonews.ru.

Также авторы инициативы предложили включить в учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя» тему «Культура вождения и этика водителей». На это планируется выделять два учебных часа и час самостоятельной подготовки. Будущим автомобилистам предложат изучать устройство систем управления автомобилем, влияющих на безопасность движения.

Несколькими днями представители Союза автошкол РФ и члены экспертного центра «Движение без опасности» предложили новую программу для обучения в автошколах.

После каждого модуля ученики должны будут сдавать экзамен. В основе лежит модульный принцип обучения. По словам председателя правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александра Ачкасова, специалисты также предлагают ввести в обучение специальные тесты на «умение читать дорогу».

По данным газеты, в случае неудачи на экзамене ученики должны будут отдельно оплачивать добавочные часы, которые включают в себя пересдачу.