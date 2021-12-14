Диетолог назвал шампанское самым неподходящим напитком для праздника

Шампанское является самым неподходящим алкогольным напитком для праздничного застолья. Таким мнением со «Звездой» поделился диетолог Михаил Гинзбург. Со слов эксперта, алкоголь вреден в принципе, но игристое вино занимает в его иерархии особое положение.

«В нем сочетаются пузырьки и наличие спирта. Газ очень сильно ускоряет всасывание алкоголя, и опьянение после шампанского оказывается более глубоким, чем от аналогичной порции красного вина, например», - сказал Гинзбург.

По его мнению, после шампанского человек часто теряет контроль над своим пищевым поведением и начинает есть все подряд. Ну а тем, кто не представляет себе новогоднего стола без бутылки игристого, диетолог рекомендовал не налегать на напиток.

«Нужно убрать из шампанского газы. Они раздражают желудок, обостряют язвенную болезнь и гастрит. Натощак пить шампанское нельзя, только после еды и маленькими глотками. Закусывать лучше салатами с мясом или фруктами», - отметил эксперт.

Михаил Гинзбург призвал россиян к умеренности в питье и еде в новогодние праздники, чтобы череда выходных дней не преобразилась в набранные лишние килограммы.

Ранее научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Анна Кошечкина предостерегла россиян от смешивания виноградного и зернового алкоголя. Она уточнила, что после игристого можно перейти на традиционное вино. Лучше переходить от белого к красному, от сухого к сладкому, отметила Кошечкина.