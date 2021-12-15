Помощник госсекретаря США прибыла в МИД РФ для обсуждения Украины и гарантии безопасности России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла в МИД России, где запланирована ее встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине и вокруг нее, пишет РИА Новости.

Переговоры между Россией и США на высшем уровне состоялись седьмого декабря. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден общались два часа. Российский лидер рассказал своему американскому коллеге о невыполнении Киевом Минских соглашений и попытках НАТО освоить территорию Украины.

Кроме того, Путин назвал размещение на территории Украины вооружений Североатлантического альянса «красной линией» для Москвы.