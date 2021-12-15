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Помощник госсекретаря США прибыла в МИД РФ для обсуждения Украины и гарантии безопасности России

Ян Брацкий
09:27 15.12.2021
Ситуация на Украине и вероятное продвижение НАТО на восток стали темами переговоров Владимира Путина и Джо Байдена седьмого ноября.
Помощник госсекретаря США прибыла в МИД РФ для обсуждения Украины и гарантии безопасности России
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла в МИД России, где запланирована ее встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине и вокруг нее, пишет РИА Новости.

Переговоры между Россией и США на высшем уровне состоялись седьмого декабря. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден общались два часа. Российский лидер рассказал своему американскому коллеге о невыполнении Киевом Минских соглашений и попытках НАТО освоить территорию Украины.

Кроме того, Путин назвал размещение на территории Украины вооружений Североатлантического альянса «красной линией» для Москвы.

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