Песков заявил о разногласиях между РФ и США по «красным линиям»

У России и США имеются концептуальные разногласия в понимании значения «красных линий». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Концептуально это очень и очень серьезное разногласие России и США», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В процессе онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер рассказал американскому коллеге, что понимается под так называемыми «красными линиями» для России. Глава Российской Федерации объяснил, что «красные линии» исключают дальнейшее передвижение сил НАТО в восточном направлении.

Также Песков заявил, что вводить санкции против России и не испытывать при этом страданий невозможно. Он отметил, что в мире понимают последствия введения ограничений.