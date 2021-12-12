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Песков заявил о разногласиях между РФ и США по «красным линиям»

Алексей Курильченко
13:31 12.12.2021
По мнению российского президента, «красные линии» исключают дальнейшее передвижение сил НАТО в восточном направлении.
Песков заявил о разногласиях между РФ и США по «красным линиям»
© Фото: Минобороны РФ
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У России и США имеются концептуальные разногласия в понимании значения «красных линий». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Концептуально это очень и очень серьезное разногласие России и США», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В процессе онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер рассказал американскому коллеге, что понимается под так называемыми «красными линиями» для России. Глава Российской Федерации объяснил, что «красные линии» исключают дальнейшее передвижение сил НАТО в восточном направлении.

Также Песков заявил, что вводить санкции против России и не испытывать при этом страданий невозможно. Он отметил, что в мире понимают последствия введения ограничений.

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