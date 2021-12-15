Рябков осудил заявления Белого дома об отправке военных в Европу

Заявления американской стороны о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения на Украине. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила, что американская администрация рассматривает возможность отправки военнослужащих в Восточную Европу, если ситуации вокруг Украины начнет обострятся.

По словам российского дипломата, подобные высказывания Псаки направлены прежде всего на то, чтобы «разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми"».

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-переговоров сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену о невыполнении Киевом минских соглашений, а также обратил внимание, что НАТО предпринимает опасные попытки освоить территорию Украины и наращивает военный потенциал у границ России.

Во время телефонной беседы с британским премьер-министром Борисом Джонсоном российский лидер вновь указал на активное военное «освоение» Украины государствами-членами Североатлантического альянса, что, по словам Путина, представляет угрозу для безопасности России.