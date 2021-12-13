Путин указал Джонсону, что Киев обостряет ситуацию в Донбассе и использует запрещенные вооружения

Владимир Путин указал Борису Джонсону, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения и используют в зоне конфликта запрещенные минскими соглашениями тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля после телефонного разговора президента России с премьер-министром Великобритании.

«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», - сказано на сайте.

Отмечается, что Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины после того, как Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ.

Кроме того, президент России призвал британского премьера выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО на восток.

Ранее в ходе онлайн-переговоров с Джо Байденом Путин заявил, что Россия заинтересована в гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток. Президент США пообещал, что обсудит эту тему с союзниками.