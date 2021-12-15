Задержанным владельцам шахты «Листвяжная» в Кузбассе предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения ряду лиц из числа собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе. В рамках расследования трагедии, в результате которой погиб 51 человек, были задержаны еще четверо фигурантов. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев; гендиректор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

«В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие)», - говорится в заявлении на официальном сайте СК РФ.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу всем подозреваемым. Ранее было предъявлено обвинение директору шахты «Листвяжная» Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину.

Напомним, трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. В больницах на лечении оказались 60 пострадавших, еще 12 горняков восстанавливаются дома.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что прокуроры проверят 111 шахт и разрезов в Кузбассе с уполномоченными службами. Также, по его словам, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области скрывались показания индивидуальных приборов контроля.