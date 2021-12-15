СМИ сообщили о задержании одного из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе

Одного из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаила Федяева, задержали. Об этом сообщает ТАСС. Известно, что Федяев возглавляет холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», в составе которой работает шахта.

«Федяев задержан ночью, [находится] в изоляторе временного содержания», - сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших на шахте горняков. Глава ведомства пообещал, что следователи восстановят всю цепочку трагических событий и причины, которые привели к гибели людей.

Трагедия на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек и еще 99 пострадали, произошла 25 ноября. Ее причиной, по предварительным данным, стал взрыв метана. Эта авария стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет.