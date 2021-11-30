Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ВОЗ призвали не закрывать границы из-за «омикрон»-штамма

Виктория Ивашечкина
21:32 30.11.2021
Эксперты посоветовали странам применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации.
В ВОЗ призвали не закрывать границы из-за «омикрон»-штамма
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что полный запрет международных полетов не сможет остановить распространение коронавируса.

«Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения коронавируса, но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», - сказано в опубликованных ВОЗ рекомендациях в связи с обнаружением на юге Африки «омикрон»-штамма. 

Также ВОЗ посоветовала странам применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации.

«Необходимо безотлагательно перейти к устранению проявлений несправедливости в доступе к вакцинам против COVID-19, с тем чтобы повсеместно обеспечить получение первой и второй доз вакцины представителями уязвимых категорий населения», - сказано в рекомендациях.

Накануне сообщалось, что ВОЗ в настоящий момент не располагает достаточным количеством доказательств того, что новый штамм коронавируса «омикрон» является более заразным, чем другие варианты.

На сегодняшний день в РФ не выявлено ни одного случая заболевания омикрон-штаммом. В ЮАР, где была впервые зафиксирована мутация, уже около 100 инфицированных. Заболевшие есть в странах Европы, в также Израиле и Гонконге.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:25 В стране и мире
Кислородный баллон взорвался в инфекционной больнице в Мурманске
15:32 В стране и мире
Видео
Путин высказался о своем праве избираться на новый срок
15:09 ОПК
Видео
Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов
12:33 В стране и мире
Видео
Стала известна причина госпитализации Рашкина
19:46 В стране и мире
Мурашко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России на 13%
Популярное
Видео
Отбиваясь сумкой: нападение стаи собак на женщину в Якутске попало на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Момент падения британского F-35 с авианосца попал на видео
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Диетолог назвала самый вредный орех
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.