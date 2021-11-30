В ВОЗ призвали не закрывать границы из-за «омикрон»-штамма

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что полный запрет международных полетов не сможет остановить распространение коронавируса.

«Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения коронавируса, но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», - сказано в опубликованных ВОЗ рекомендациях в связи с обнаружением на юге Африки «омикрон»-штамма.

Также ВОЗ посоветовала странам применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации.

«Необходимо безотлагательно перейти к устранению проявлений несправедливости в доступе к вакцинам против COVID-19, с тем чтобы повсеместно обеспечить получение первой и второй доз вакцины представителями уязвимых категорий населения», - сказано в рекомендациях.

Накануне сообщалось, что ВОЗ в настоящий момент не располагает достаточным количеством доказательств того, что новый штамм коронавируса «омикрон» является более заразным, чем другие варианты.

На сегодняшний день в РФ не выявлено ни одного случая заболевания омикрон-штаммом. В ЮАР, где была впервые зафиксирована мутация, уже около 100 инфицированных. Заболевшие есть в странах Европы, в также Израиле и Гонконге.