Захарова ответила на объявление дипломатов РФ персонами нон грата в Берлине

Мария Захарова назвала «недружественными действиями» объявление двух дипломатов посольства России в Берлине персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва в ближайшее время ответит на эти шаги.

«В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», - заявила она у себя в Telegram.

Ранее Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В ФРГ считают, что к этому преступлению якобы причастна РФ. По делу был арестован россиянин Вадим Соколов (Красиков). В Германии его приговорили к пожизненному заключению.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал вынесенный приговор необъективным и политическим. А решение выслать российских дипломатов будет мешать новому правительству ФРГ налаживать отношения с Москвой, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.