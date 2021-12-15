Суд арестовал владельца шахты «Листвяжная»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Суд в Кемерове арестовал до 14 февраля председателя совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева, основного собственника шахты «Листвяжная».
|
Суд арестовал владельца шахты «Листвяжная»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Суд в Кемерове арестовал до 14 февраля председателя совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева, основного собственника шахты «Листвяжная».
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
18:51 В стране и мире
Захарова ответила на объявление дипломатов РФ персонами нон грата в Берлине
18:06 В стране и мире
ВМС США отчитались об испытаниях лазерного оружия для уничтожения надводных целей
17:40 В стране и мире
В Роспотребнадзоре допустили одновременное заражение штаммами «омикрон» и «дельта»
17:33 В стране и мире
СК заподозрил «золотую судью» Хахалеву в хищении более 1 млн рублей
16:30 В стране и мире
Путин перечислил основные меры борьбы с бедностью
Популярное
«Пьет таблетки всю жизнь»: представитель Лепса рассказал о его состоянии
Мясников перечислил главные причины заложенности носа
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием