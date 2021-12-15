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Суд взял под стражу главного инженера шахты «Листвяжная»

Анна Касаткина
20:04 15.12.2021
Мужчину обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности.
Суд взял под стражу главного инженера шахты «Листвяжная»
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости
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Главный инженер шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Анатолий Лобанов арестован на месяц и 11 дней - до 25 января 2022 года. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Решение принял Центральный районный суд Кемерово.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней, до 25 января 2022 года», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Лобанова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. В больницах оказались 60 пострадавших, еще 12 горняков восстанавливаются дома. Помимо Лобанова в рамках расследования уголовного дела задержаны еще трое человек: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев, гендиректор указанного юридического лица Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов.

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