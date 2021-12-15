СК: руководители «Листвяжной» начали закупать средства безопасности уже после аварии

Руководители «Листвяжной» и основного собственника шахты - компании «СДС-Уголь» формировали отчеты о закупках средств безопасности уже после аварии. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Представитель ведомства на заседании в Центральном районном суде Кемерова заявил, что основной владелец компании Михаил Федяев знал, что на шахте были нарушения безопасности.

«Имеется справка-меморандум по телефонным переговорам, которые состоялись 28 ноября 2021 года между гендиректором компании "СДС-Уголь" Алексеевым и сотрудником "СДС-Уголь" Басыровым, из которых прослеживается, что высшее руководство холдинга было осведомлено, что на шахте "Листвяжная" допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности, повлекшие тяжкие последствия», - отметил он.

О том, что закупки средств безопасности производились задним числом, следует из этой же записки, уточнили в СК. О задержании Федяева стало известно сегодня. Следствие просит арестовать его до 14 февраля.

Напомним, трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. В больницах на лечении оказались 60 пострадавших, еще 12 горняков восстанавливаются дома. Эта авария стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет.