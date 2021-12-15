«Природа развлекается»: вирусолог оценил версию искусственного происхождения «омикрона»

Российский вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» заявил, что в настоящий момент не существует никаких оснований для того, чтобы считать омикрон-штамм коронавируса искусственно созданным.

«Я думаю, что это фейк. Это абсолютно невозможно, потому что это сложный вирус. Присоединить все мутации туда, не зная, что из этого получится, это вообще глупость. Нет никаких оснований считать, что этот вирус искусственный... Это природа развлекается», - заявил вирусолог.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии коронавируса.

По мнению ученого, в новом варианте штамма собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2 и добавили «вставочку из трех аминокислот», которые не могли появиться естественным путем. В результате этого, считает Чумаков, удалось получить сильно ослабленный штамм, который не вызывает серьезных последствий.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». Медики из ЮАР, которым пришлось первыми столкнуться с омикрон-штаммом, отмечают, что одним из главных признаков заражения данной мутацией COVID-19 является сильное чувство усталости.