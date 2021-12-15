Новобранцы Каспийской флотилии обучились ведению разведки в полевых условиях

Новобранцы Каспийской флотилии завершили курс общевойсковой и одиночной подготовки, сообщили в пресс-службе ЮВО.

В полевых условиях военнослужащие отработали задачи по обеспечению связи, топографии, разведке, а также радиационной, химической и биологической защите. Также призывники прошли обучение по тактической, огневой, инженерной, строевой, физической, медицинской подготовке.

Отмечается, что было проведено около 300 часов учебных мероприятий. После завершения обучения новобранцы получат распределение по своим подразделениям в течение недели.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области военнослужащие осеннего призыва приступили к первым тренировкам на базе Учебного центра Минобороны.

В ходе обучения на автодроме новобранцы отработали прохождение полосы препятствий, которая включает в себя разворот на 180 градусов, ров с колейным мостом и водные преграды.

Также подразделения морской пехоты Каспийской флотилии занимаются боевым слаживанием - как, например, на полигоне Аданак в Дагестане.

Материал подготовила Алиса Кононенко