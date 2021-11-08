Морпехи Каспийской флотилии разгромили «террористов» с помощью «Тигров» и БТР-82А
Десантно-штурмовые подразделения Каспийской флотилии во время учений уничтожили условного противника на морском побережье, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Военнослужащие вычислили координаты вооруженных боевиков с помощью беспилотников и выдвинулись в район выполнения задачи на бронетранспортерах БТР-82А и бронеавтомобилях «Тигр».
Морпехи открыли огонь по позициям врага и разгромили его технику, захватили одного из террористов и уничтожили основную группу противника.
В ходе учений была воссоздана обстановка реального боя, для этого военнослужащие применили дымовые шашки и светошумовые имитационные средства.
В тренировках участвовали свыше 200 человек, было задействовано порядка 20 единиц боевой техники.
БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.
БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.
Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.
«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник.
Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.