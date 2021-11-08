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Морпехи Каспийской флотилии разгромили «террористов» с помощью «Тигров» и БТР-82А

Андрей Аркадьев
10:44 08.11.2021
В учениях приняли участие более 200 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, было задействовано порядка 20 единиц боевой техники.
Морпехи Каспийской флотилии разгромили «террористов» с помощью «Тигров» и БТР-82А
© Фото: Минобороны России
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Десантно-штурмовые подразделения Каспийской флотилии во время учений уничтожили условного противника на морском побережье, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие вычислили координаты вооруженных боевиков с помощью беспилотников и выдвинулись в район выполнения задачи на бронетранспортерах БТР-82А и бронеавтомобилях «Тигр».

Морпехи открыли огонь по позициям врага и разгромили его технику, захватили одного из террористов и уничтожили основную группу противника.

В ходе учений была воссоздана обстановка реального боя, для этого военнослужащие применили дымовые шашки и светошумовые имитационные средства.

В тренировках участвовали свыше 200 человек, было задействовано порядка 20 единиц боевой техники.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник.

Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

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