Новобранцы учатся экстремальному вождению военных грузовиков под Воронежем

Крутые виражи и резкое торможение на автодроме. В Воронежской области военнослужащие осеннего призыва приступили к первым тренировкам на базе Учебного центра Минобороны.

На автодроме новобранцы отрабатывают прохождение полосы препятствий, которая включает в себя разворот на 180 градусов, ров с колейным мостом и водные преграды.

Но в Вооруженных силах России экстремальному вождению обучают не только на обычных армейских грузовиках.

Кто-то должен уметь заложить вираж или преодолеть брод и на громадном тягаче подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» - кто знает, в какую ситуацию доведется попасть водителю, везущему ядерную ракету?

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих