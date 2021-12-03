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Новобранцы учатся экстремальному вождению военных грузовиков под Воронежем

14:49 03.12.2021
На автодроме новобранцы отрабатывают прохождение полосы препятствий, которая включает в себя разворот на 180 градусов, ров с колейным мостом и водные преграды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Крутые виражи и резкое торможение на автодроме. В Воронежской области военнослужащие осеннего призыва приступили к первым тренировкам на базе Учебного центра Минобороны.

На автодроме новобранцы отрабатывают прохождение полосы препятствий, которая включает в себя разворот на 180 градусов, ров с колейным мостом и водные преграды.

Но в Вооруженных силах России экстремальному вождению обучают не только на обычных армейских грузовиках.

Кто-то должен уметь заложить вираж или преодолеть брод и на громадном тягаче подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» - кто знает, в какую ситуацию доведется попасть водителю, везущему ядерную ракету? 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

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