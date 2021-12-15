Межконтинентальные исполины: кадры полета Ту-95МС над водами тихоокеанских морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России пролетели над нейтральными водами Японского и Охотского морей. Полет проводился в плановом порядке. Об этом сообщает Минобороны России.

Четырехмоторные исполины сопровождались истребителями Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Полет Ту-95МС продолжался около девяти часов.

Экипажи дальней авиации совершают полеты регулярно. Они проходят над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в полном соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-95 создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров. А именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

Первый боевой опыт этот летающий символ холодной войны получил уже в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

Материал подготовил Тимур Шерзад