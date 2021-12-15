Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» поразил подводную цель в Японском море ракетой комплекса «Ответ»

09:00 15.12.2021
Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели.

Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.

Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:15 В стране и мире
Помощник госсекретаря США Донфрид покинула МИД России
08:17 В стране и мире
Нарышкин раскрыл детали переговоров с главой ЦРУ Бернсом
07:54 В стране и мире
Видео
Задержанным владельцам шахты «Листвяжная» в Кузбассе предъявлены обвинения
06:13 В стране и мире
Российские ученые нашли способ предотвращения ЧС и техногенных катастроф
23:40 В стране и мире
Россия и члены НАТО улучшили соглашение о сближении кораблей
Популярное
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
Видео
«Вы погорячились»: Путин пошутил про «популярную» у автомобилистов услугу
Видео
Администратор бара, рядом с которым избили сына актера Дрозда, рассказала о случившемся
Видео
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.