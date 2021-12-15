Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» поразил подводную цель в Японском море ракетой комплекса «Ответ»
Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели.
Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.
Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».