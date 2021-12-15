ОПК Убедительный «Ответ»: эксперт рассказал об уникальности нового противолодочного комплекса Ян Брацкий Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок, для запуска ракет используются универсальные пусковые установки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Новейший корабельный противолодочный комплекс «Ответ» дополняет общую «мозаику» российской корабельной артиллерии, широко известной по всему миру. Таким мнением со «Звездой» поделился военный эксперт Иван Коновалов, комментируя успешные стрельбы фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря. «Корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" продолжает линейку тех ракет, которые уже известны по всему миру. Это российские противолодочные ракеты. "Ответ" предназначен для борьбы именно с подводными лодками. Он не слишком дальнобойный в сравнении с другими комплексами, но на 40 километров наверняка поражает цель. Этот комплекс дополняет общую мозаику нашей противокорабельной и противолодочной ракетной артиллерии, которая является одной из лучших в мире», - рассказал Коновалов. Ранее стало известно, что фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика