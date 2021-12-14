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«Елка желаний»: Путин исполнил мечту школьницы из Ставрополья

Анна Касаткина
21:09 14.12.2021
Школьница Татьяна Троценко из города Изобильный посмотрела балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.
«Елка желаний»: Путин исполнил мечту школьницы из Ставрополья
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин исполнил желание 13-летней школьницы из Ставрополья. В начале декабря российский лидер снял с «Елки желаний» шарик с мечтой девочки - посетить Мариинский театр в Санкт-Петербурге.

Школьница Татьяна Троценко из города Изобильный посмотрела балет «Лебединое озеро» из Особой ложи бельэтажа. Для девочки провели экскурсию по историческому зданию Мариинки, а также новому зданию - Мариинскому-2, рассказали ТАСС в театре.

Татьяна - старший ребенок в многодетной семье. В январе прошлого года у нее диагностировали тяжелое заболевание, сейчас она проходит лечение в Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, обучается в музыкальной и увлекается балетом.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится в преддверии Нового года. За четыре года акции подарки получили более 21 тысячи юных жителей страны - исполнением желаний детей занимаются неравнодушные граждане.

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